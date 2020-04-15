В России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаются более 130 тыс. человек

В России из-за коронавируса под медицинским наблюдением находятся более 130 тысяч человек, сообщает в среду, 15 апреля, пресс-служба Роспотребнадзора.



«Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 513 084 человека, по состоянию на 14.04.2020 под контролем остаются 130 137 человек», — указано в сообщении. Проведено 1,5 млн исследований на коронавирус.

В мире по состоянию на 08:00 по мск 15 апреля зарегистрировано 1 млн. 998 тыс. 074 подтверждённых случая (прирост за сутки 72 914 случаев; 3,8 %).