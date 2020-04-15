В Калининградской области 5 новых случаев коронавируса, в России — 3388

В Калининградской области за последние сутки зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает оперштаб Москвы по борьбе с инфекцией.



По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 15 апреля обследовано нарастающим итогом на COVID-19 8 616 человек, выявлено 84 случая заражения (27 человек выздоровели), умер 1, остаются под медицинским наблюдением 779 человек, в том числе 15 в специальном учреждении «Паруса надежды»



Всего в России за последние сутки подтверждено 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах, зафиксировано 28 летальных исходов. Впервые диагнозы поставлены в Чукотском и Ненецком автономных округах. За сутки в России полностью выздоровели 292 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.