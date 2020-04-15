Режим самоизоляции в Калининградской области продлевается до 26 апреля

Режим всеобщей самоизоляции в Калининградской области продлевается до 26 апреля. Об этом заявил на брифинге в среду, 15 апреля, губернатор Антон Алиханов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Мы продляем на неделю исходя из того, что если мы с вами будем себя хорошо, примерно вести, соблюдать все меры предосторожности, ситуация будет сохраняться на тех же уровнях заболеваемости и выздоровления, которые есть сейчас, то мы готовы дальше по плану, который у нас подготовлен, смягчать режимы самоизоляции. Но оставляя максимально жесткие ограничения для групп риска», — сказал губернатор.