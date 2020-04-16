Синоптики уточнили, сколько в Калининградской области продлится прохладная погода

В ближайшие несколько недель на территории Калининградской области будет преобладать прохладная погода. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса. Об этом сообщается в размещенной 15 апреля публикации экспертной группы «ВКонтакте» «Погода и метеорология в Калининградской области».

«Сезонное разрушение полярного вихря и особенности установившейся атмосферной циркуляции будет причиной продолжительного похолодания. Насколько оно долго установится в Центральной Европе и нашем регионе — пока сказать сложно, но вероятнее всего, данный процесс займет не менее 2-4 недель», — говорится в публикации.

Вероятнее всего, до конца апреля в регионе будет преобладать прохладная и сухая погода с вероятностью частых ночных заморозков. Дневная температура при этом редко будет превышать +10...+13 градусов.

Ближе к маю ожидается завершение процесса сезонного исчезновения арктического полярного вихря, а следовательно ослабнут и сократятся полярные вторжения в нашем регионе, а атмосферная циркуляция будет способствовать проникновениям теплых воздушных масс.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, ближайшие 7 дней в Калининграде дневная температура не будет превышать 11 градусов. Ночью будет от нуля до +2 градусов. Будет преобладать сухая погода.