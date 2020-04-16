Минстрой хочет вовлекать граждан в благоустройство через цифровые платформы

Министерство строительства и ЖКХ предлагает регионам создавать единые цифровые платформы для привлечения граждан к вопросам благоустройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект постановления.

«Предусмотрено, что проведение голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, необходимо осуществлять в приоритетном порядке с использованием единой цифровой платформы по вовлечению граждан в решение вопросов формирования комфортной городской среды», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В Минстрое уверены, что граждане должны иметь возможность отправлять свои предложения по благоустройству и следить за реализацией проектов по созданию комфортной горсреды.