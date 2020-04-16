Прокуратура пытается обязать 20 фирм заключить с ЕСОО договора на обращение с отходами

Госпредприятие Калининградской области «Единая служба по обращению с отходами» пытается через прокуратуру обязать 20 компаний заключить договора на обращение с твердыми коммунальными отходами. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как отметили в ведомстве, проверка показала, что в число уклоняющихся от договора предприятий входят рестораны, магазины и торговые центры.

«В соответствии с действующим законодательством юридические лица — собственники твердых коммунальных отходов, обязаны заключить договор с Региональным оператором», — отметили в надзорном ведомстве.

Межрайонная природоохранная прокуратура в адрес хозяйствующих субъектов внесла представления об устранении выявленных нарушений.