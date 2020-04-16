В Калининградской области подтверждено еще 8 случаев коронавируса

Продолжение: За сутки в России выявили 3448 новых случаев коронавируса
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В Калининградской области за последние сутки подтверждено 8 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших достигло 92. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с вирусом.

По данным регионального штаба, 28 заболевших выздоровело, 1 умер. Всего на 16 апреля на COVID-19 в регионе обследовано 9 161 человек, остаются под медицинским наблюдением 886 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 27 938 случаев коронавируса (+3448 случаев за сутки) в 84 регионах. За весь период зафиксировано 232 летальных исхода, выздоровели 2304 человека.


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