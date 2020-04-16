Калининградцев предупреждают об активизировавшихся лжеэнергетиках

Калининградцев предупреждают об активизировавшихся лжеэнергетиках
Фото Нового Калининграда
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В период режима всеобщей самоизоляции в регионе активизировались мошенники, которые ходят по домам и представляются жильцам энергетиками. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе «Янтарьэнерго».

«Злоумышленники под любым предлогом пытаются проникнуть в дома и квартиры горожан», — предупреждают в ведомстве.

Один из случаев мошенничества зафиксировали 14 апреля на улице Степана Халтурина в Калининграде. Несколько молодых людей представлялись сотрудниками «Янтарьэнерго» и пытались зайти в квартиры якобы для проверки нагрузки в сетях и снятия показаний со счётчиков.

«Прикрываясь требованиями обязательного ношения защитных масок, лжеэнергетики не показывали свои лица. По требованию горожан один из них предъявил рабочее удостоверение, выданное на имя сотрудника московского ООО „Энерготехбезопасность“», — рассказали в пресс-службе.

Жильцы обратились к участковому полицейскому. По этому факту проводят расследование. В «Янтарьэнерго» просят учитывать, что все сотрудники «Янтарьэнерго» ходят в фирменной одежде и имеют при себе служебные удостоверения. «В сложившейся эпидемической ситуации все работы энергетики проводят в дистанционном формате, без прямых контактов с потребителями», — добавили в ведомстве.

Получить справочную информацию или сообщить о неправомерных действиях можно по телефону контакт-центра «Россети Янтарь» 8-800-775-57-48 (звонок бесплатный).

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