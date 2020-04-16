Корпорация развития заказывает археологические работы на территории промпарка

Корпорация развития Калининградской области намерена потратить более 975 тыс. руб. на проведение археологических работ на части территории, где должен быть промышленный парк «Храброво». Извещение опубликовано на сайте госзакупок 16 апреля.
Согласно документации, археологическую разведку должен провести Институт истории материальной культуры РАН на участке площадью 30,6 га в Зеленоградском районе. Научно-исследовательские работы должны быть завершены в течение месяца.
Строительство индустриального парка «Храброво» Корпорация развития Калининградской области ведет на протяжении последних лет, пытаясь привлекать туда инвесторов, заинтересованных в строительстве заводов.
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