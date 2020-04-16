Опрос: большинство россиян готовы к продлению режима самоизоляции

Подавляющее большинство россиян готовы соблюдать режим самоизоляции, введенный до конца апреля из-за пандемии коронавируса. Это следует из данных опроса, проведенного АНО «Национальные приоритеты», сообщает в четверг «Интерфакс».

Выяснилось, что полностью или частично меры региональных властей поддерживают 79% опрошенных. Режим самоизоляции до конца апреля готовы соблюдать 88%. При этом 60% готовы к тому, что режим будет продлен в мае.

Респондентов также спрашивали, готовы ли они помогать тем, кто оказался в сложной ситуации на карантине. Мнение респондентов разделилось. Так, 46% нуждаются в помощи, а 54% готовы помогать.

Опрос был проведен с 11 по 14 апреля в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», всего было опрошено более 3 тысяч человек.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Национальные приоритеты» была учреждена Правительством РФ в декабре 2019 года.