В МВД уточнили, когда полицейским можно сбивать дроны

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В МВД уточнили, когда полицейским можно сбивать дроны

В МВД России разработали порядок, который уточняет, в каких случаях полицейские смогут сбивать дроны. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект приказа.

Как следует из текста документа, МВД сможет сбивать дроны, если они угрожают жизни и здоровью граждан на публичных мероприятиях, при проведении неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

«Кроме того, если сотрудники выявят оператора дрона без разрешения на полет, и он не будет реагировать на требования посадить беспилотник, то такой дрон тоже можно будет сбить», — говорится в проекте приказа.

При этом в нем отмечается, что прежде чем сбить беспилотник, сотрудники должны определить примерное место падения и вывести оттуда людей.

Госдума приняла законопроект, который наделяет сотрудников нескольких силовых ведомств полномочиями сбивать беспилотные летательные аппараты, еще в ноябре 2019 года.

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