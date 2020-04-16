Власти отменяют перекрытие участка трассы под Зеленоградском 17 апреля

Часть трассы Зеленоградск — Приморск через Светлогорск не будут перекрывать в субботу, 17 апреля, как планировалось ранее. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.



Дорогу собирались перекрывать в первой половине дня 17 апреля. На это время было запланировано мероприятие по перезахоронению останков воинов Красной Армии, погибших в апреле 1945 года при взятии города, который сейчас носит название Приморск.

«Анонсированное перекрытие дороги 17 апреля с целью проведения перезахоронения останков воинов, павших в 1945 году, переносится», — уточнили в пресс-службе.