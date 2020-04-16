Глава регионального управления СК проведет онлайн-прием в «ВКонтакте»

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Калининградской области полковник юстиции Дмитрий Бочаров проведет прием в режиме онлайн для пользователей соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Для полноценной реализации прав граждан на обращение в органы Следственного комитета организуются различные дистанционные формы связи с населением», — поясняют в СУ СКР.
Онлайн-прием пройдет во вторник, 21 апреля, с 15:00 до 17:00. Любой желающий может оставить свое обращение заранее, либо непосредственно во время проведения приема в комментариях к указанному посту с анонсом мероприятия на странице следственного управления в социальной сети «ВКонтакте».
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