Работу над законом о домашнем насилии отложили до конца пандемии

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Совет Федерации вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на спикера верхней палаты парламента Валентину Матвиенко пишет ТАСС.

«Сейчас, конечно, главное — победить коронавирус, все усилия наши должны быть направлены на это. Я не думаю, что какой-то был всплеск домашнего насилия. Семьи, наоборот, вместе переживают этот трудный период, надо проверять эту информацию», — цитирует агентство Матвиенко.

Чиновница не согласилась с мнением ряда правозащитников, утверждающих, что в России увеличилось число случаев домашнего насилия из-за самоизоляции и ограничений в период пандемии.

Законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» был размещен в разделе «Обсуждения» на сайте Совета Федерации в конце ноября. Внести документ в Госдуму планировалось до конца января.


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