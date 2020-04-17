Синоптики прогнозируют прохладные выходные без осадков

Синоптики прогнозируют прохладные выходные без осадков
Денис Туголуков / Новый Калининград

По прогнозам метеорологов, в ближайшие выходные в Калининградской области ожидается относительно прохладная погода без существенных осадков.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, в субботу в Калининграде будет облачно с прояснениями, возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха поднимется до 12 градусов. В воскресенье ожидается переменная облачность без осадков с температурой воздуха до 11 градусов.

Прогноз погоды на «Новом Калининграде» в целом повторяет эти данные, однако, согласно нему, и в субботу, и в воскресенье будет на 1-2 градуса холоднее. При этом в воскресенье ожидается ясная погода.


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