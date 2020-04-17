Премьер-министр Польши исключил возможность открытия границ в ближайшие недели

Премьер-министр Польши исключил возможность открытия границ в ближайшие недели
Алексей Милованов / Новый Калининград
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У правительства Польши пока нет планов по открытию границ, они останутся закрытыми как минимум до 3 мая. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, сообщает издание fakty.interia.pl.

«Сегодня нет никаких планов по открытию границ, мы дождемся хотя бы той даты, которую упоминали ранее, 3 мая», — сказал Моравецкий в четверг, 16 апреля.

По его словам, закрытие границ было важной мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, благодаря которой число заболевших в Польше значительно ниже, чем в Италии, Австрии, Испании или, например Бельгии и Дании, где подобные ограничения были введены позже.

Премьер-министр сообщил, что, если в ближайшие две недели не возникнут крайне оптимистичные обстоятельства, санитарный пограничный контроль и пограничные ограничения будут сохранены.

По последним данным в Польше насчитывается более 7 900 заболевших коронавирусной инфекцией, 314 человек умерло.

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