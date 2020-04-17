В МЧС заявили о бесполезности масок на улице

В МЧС заявили о бесполезности масок на улице
Виталий Невар / Новый Калининград
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МЧС России рекомендует отказаться от ношения защитных масок на улице. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, ношение маски на открытом воздухе является нецелесообразным, а во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом. В МЧС уточнили, что маска полезна в местах, где может быть большое скопление людей, например в магазинах и транспорте. Кроме того, маску следует носить при уходе за больными ОРВИ и при общении с людьми, у которых есть признаки заболевания.

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