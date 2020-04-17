Количество заражённых коронавирусом в Польше превысило восемь тысяч

Количество заражённых коронавирусом в Польше превысило восемь тысяч
Виталий Невар / Новый Калининград
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По состоянию на пятницу, 17 апреля, количество случаев заражения коронавирусом в Польше составило 8214 человек, 318 заболевших скончались. Об этом сообщает издание Rzeczpospolita.

По сведениям издания, в пятницу Минздрав республики объявил о 296 новых случаях и четырёх умерших. Пациентам было 84, 64, 81 и 87 лет.

С 20 марта из-за распространения коронавируса в Польше действует режим эпидемии. Власти республики приняли решение закрыть границы для иностранцев, восстановить контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратить международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыть детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны и магазины, кроме продовольственных.

В стране также ввели ограничения на передвижение людей, с четверга стало обязательным ношение масок в общественных местах. Вместе с тем, по сведениям СМИ, после 20 апреля в Польше планируют приступить к «размораживанию» экономики. В стране хотят постепенно открывать магазины, торговые центры и парикмахерские.

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