В Калининградской области продлили запрет на все массовые мероприятия

В Калининграде продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 17 мая. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, решение принято во время заседания оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией в пятницу, 17 апреля.



"В регионе запрещено проведения спортивных, культурных, развлекательных и других массовых мероприятий до 17 мая. К ним относятся — концерты, театральные постановки, музейные выставки, форумы, различные съезды, демонстрации и парады. До этого же периода запрещено курить кальяны в любых помещениях", - уточняют в ведомстве.

Во время мероприятия в связи с нововведениями, касающимися прилетающих в регион через аэропорт «Храброво» граждан, министерству инфраструктуры поручено проработать вопрос переезда из авиахаба до обсерватора жителей других регионов.

«В связи с ухудшением ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, просим граждан отказать от посещения Калининградской области в туристических целях. Надо понимать, что возможности обсерваторов не безграничны и обеспечить ими всех не получится», — отметил глава региона Антон Алиханов.