В Москве от коронавируса умер еще 21 человек

В Москве скончался 21 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Среди умерших — пациенты от 34 лет до 91 года. Об этом сообщает столичный оперштаб по COVID-19.

Уточняется, что у 34-летнего мужчины был установлен диагноз «пневмония с тотальным поражением верхних и нижних долей правого и левого легких». Также он страдал болезнью Пиквика — это состояние, при котором люди с крайней степенью ожирения не способны дышать достаточно глубоко и быстро, что ведёт к низкому уровню кислорода и высокому уровню углекислого газа в крови. Большинство остальных умерших пациентов имели сопутствующие заболевания. Среди них — гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, цирроз печени. Шестеро имели сахарный диабет второго типа. Один из скончавшихся находился на лечении в федеральной больнице.