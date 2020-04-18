Путин продлил срок действия подлежащих замене паспортов и водительских удостоверений

В России паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля включительно, подлежащие замене, будут признаваться действительными, пока не стабилизируется ситуация с коронавирусом в стране. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает в субботу «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

При этом 14-летние россияне, которые не успели получить паспорта в период с 1 февраля по 15 июля, в качестве удостоверения личности смогут использовать свидетельство о рождении или заграничный паспорт.

Президент также поручил МВД России определить порядок и сроки замены и выдачи документов.