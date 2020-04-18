В иерусалимском храме сошел Благодатный огонь

В иерусалимском храме сошел Благодатный огонь
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: РПЦ

В храме Гроба Господня в Иерусалиме произошло схождение Благодатного огня. Впервые за десять веков торжественная церемония прошла при закрытых дверях и полном отсутствии паломников и верующих. Об этом сообщает РИА «Новости».

После схождения огня патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий, владеющих храмом Гроба Господня.

Теперь Благодатный огонь доставят к Яффским воротам Старого города и раздадут его дипломатам из стран, где значительная часть населения исповедует православие. В их числе и российский посол, который передаст огонь делегации Фонда Андрея Первозванного. Она доставит святыню в Москву.

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова и считается святыней для верующих. Его появление в канун православной Пасхи, несмотря на регулярность, называют чудом.

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