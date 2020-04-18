Королева Великобритании решила отменить салют в честь своего дня рождения из-за пандемии

Королева Великобритании Елизавета II посчитала неуместным жестом на фоне трагических событий из-за пандемии коронавируса устраивать традиционный орудийный салют в честь ее дня рождения. В этом году она попросила его отменить, пишет РБК со ссылкой на BBC.

В этом году из-за пандемии коронавируса королева ограничится символическим празднованием в кругу семьи. Елизавета II также выложит традиционный пост в социальных сетях по случаю своего 94-го дня рождения.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Традиционно день рождения монарха отмечается во вторую субботу июня и считается национальным праздником, который сопровождается торжественными мероприятиями.