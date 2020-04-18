Инопланетяне — это бесы: РПЦ не признает существование внеземных цивилизаций

Инопланетяне — это бесы: РПЦ не признает существование внеземных цивилизаций
Виталий Невар / Новый Калининград
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Русская православная церковь отказыается признать существование иных цивилизаций за пределами Земли. Об этом пишет «Интерфакс».

«Если бы действительно существовали какие-то инопланетные цивилизации, то в Священном нашем Писании, в Библии, было бы обязательно об этом хоть что-нибудь сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует», — заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он упомянул изданную в 1975 году книгу известного богослова Русской зарубежной церкви иеромонаха Серафима Роуза «Православие и религия будущего» со свидетельствами людей, видевших инопланетян и НЛО. Автор сравнивает эти рассказы с историями о явлениях бесов — историями, которые «существуют в изобилии в житийной литературе».

«Он доказывает в этой своей книге, что те люди, которые якобы видели инопланетян, они как раз видели тех самых демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить», — сказал митрополит.

И подчеркнул, что Церковь верит в существование ангелов и демонов «не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей».

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