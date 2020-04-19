Две пневмонии: в оперштабе рассказали, как нашли новые случаи коронавируса

За прошедшие сутки в области объявлено 11 случаев коронавирусной инфекции, шесть из них — у людей, обратившихся в больницы с симптомами различных заболеваний. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в воскресенье, 19 апреля, сообщили в региональном штабе по контролю за коронавирусной инфекцией.

4 случая выявлено при обследовании жителей области, заболевших ОРВИ. Еще два случая — у пациентов, попавших в стационар с диагнозом пневмония.

Еще 5 случаев заболевания протекают пока бессимптомно, их обнаружили при активном обследовании людей, которые контактировали с ранее заболевшими.

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 11 новых случаев коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 126 случаев заражения.