Синоптики обещают калининградцам теплую неделю

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Синоптики обещают калининградцам теплую неделю

Предстоящая неделя в Калининградской области должна быть теплой, ожидается переменная облачность и без осадков. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

По данным Гидрометцентра РФ, в понедельник днем будет +12°, то уже во вторник потеплеет до +15°. В среду, четверг и пятницу будет еще теплее: +16°. Всю неделю синоптики обещают переменную или небольшую облачность, пасмурно будет только в пятницу. Осадков не ожидается.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник днем прогнозирует +12°, во вторник — +13°, в среду и в четверг — +15°, пятницу — +16°. Осадков этот прогноз также не обещает.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в понедельник, вторник и среду будет ясная погода в течение всего дня и +11-12°. В четверг и пятницу этот прогноз обещает сильную облачность в течение всего дня и +12-15°. Осадков не обещает и этот прогноз.


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