В прокуратуре составили портрет типичного подростка-преступника

Университет прокуратуры РФ разработал криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры страны.

Ежегодно в России подростки совершают или участвуют в совершении 40 тыс. преступлений. 63,7% юных правонарушителей — подростки в возрасте 16-17 лет, 36,3% таких преступлений совершают подростки 14–15 лет.

В 2019 году 45,9% осужденных подростков воспитывались в семье с одним родителем, почти каждый десятый (9,6%) воспитывался вне семьи. 79,7% правонарушителей не имели начального или основного общего образования, 15,3% получили среднее образование, и лишь 2,1% — среднее профессиональное образование. При этом четверть несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не учились и не были студентами.

Каждый девятый несовершеннолетний в России совершает преступление в состоянии алкогольного опьянения (в 2019 году — 11,6%). Для несовершеннолетних характерна значительно более высокая доля групповых преступлений, чем для взрослых преступников.

Подросткам-преступникам присущи такие личностные черты, как социальная деформация и дезадаптация, игнорирование принятых в обществе правил, ложно понимаемое стремление к самовыражению, искаженное представление о социально одобряемых ценностях, эгоизм и отсутствие чувства ответственности за свои действия, ограниченность круга интересов, потребность в новых впечатлениях, сниженная способность к сопереживанию, агрессивность, жестокость, игнорирование потребностей и интересов окружающих.