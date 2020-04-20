Госдума намерена разрешить сносить здания, мешающие соседнему участку

В Госдуме подготовили поправки в Гражданский кодекс, предусматривающие возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, собственнику будет запрещено возводить здания или сооружения, существование которых «повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок». Собственник сам должен будет снести сооружение, если соседи докажут, что это необходимо.

«Соседи вправе требовать, чтобы собственник соседнего участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы», — пояснил Крашенинников.

Он также отметил, что проект уточнят, например, кто вправе собирать плоды дерева, которые упали на соседний участок.

В Госдуме надеются, что проект пройдет общественное обсуждение в этом году. После этого его начнут готовить ко второму чтению.