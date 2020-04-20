Минздрав счел режим самоизоляции эффективной мерой против коронавируса

Минздрав счел режим самоизоляции эффективной мерой против коронавируса
Фото / Новый Калининград
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уверен, что меры по самоизоляции россиян являются эффективными в рамках борьбы с коронавирусом, пишет 20 апреля «Коммерсант»,

«Те меры, которые принимаются по разобщению и самоизоляции, они эффективны. И в Москве, в том числе, мы видим, что интенсивность распространения процесса и, что очень важно, поступление тяжелых больных — этот рост приостановлен», — цитирует издание Мурашко.

Он отметил, что у людей, которые своевременно обратились к врачу, шансы на выздоровление выше.

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