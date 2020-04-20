Доходы главы горсовета Калининграда выросли на 220 тыс. рублей

Глава горсовета Калининграда Андрей Кропоткин в 2019 году официально заработал на 220 тыс. рублей больше, чем в 2018 году. Из имущества у него по-прежнему только квартира. Очередная декларация о доходах депутатов города опубликована на сайте горсовета.

Согласно документу, доход Кропоткина в 2019 году составил 2 млн 200 тыс. 299 руб. (в 2018 — 1 млн 979 тыс. 827 руб.) Как и ранее, у него нет личного транспорта, но есть квартира в пользовании. Ее площадь составляет 104 кв. м.

В декларации также указано, что у председателя горсовета есть двое несовершеннолетних ребенка. Одному из них на праве пользования принадлежит квартира площадью 130 кв. м., она находится в Испании. У другого ребенка в индивидуальной собственности квартира в РФ (104 кв. м.)