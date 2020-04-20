В Зеленоградском округе завели уголовное дело на чёрного копателя янтаря

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении одного из чёрных копателей, которых 7 апреля задержали в Зеленоградском округе. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного УМВД.



Как уточнили в полиции, 41-летнему мужчине грозит ответственность по части 2 статьи 255 УК РФ — «Самовольная добыча янтаря лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние». За подобное преступление предусмотрен в том числе штраф до миллиона рублей.

В отношении ещё трёх задержанных нарушителей составили протоколы по статье 7.5 КоАП РФ — «Самовольная добыча янтаря». Для граждан по ней предусмотрен штраф в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.