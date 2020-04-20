Власти: калининградец за колбасу открывал санкционщикам шлагбаум в арку у гостиницы

Городские власти отмечают, что торговцы санкционными товарами с улиц Калининграда сейчас исчезли. Чиновники рассчитывают, что и после отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, с этой проблемой удастся эффективно бороться. Об этом в понедельник, 20 апреля, в эфире радио «Комсомольская правда — Калининград» заявил глава комитета муниципального контроля Евгений Чернышев.



«[Торговли] польской санкционкой нет — ее как ветром сдуло», — ответил на вопрос об уличных торговцах санкционными товарами Чернышев.

Глава комитета добавил, что в арке у гостиницы «Калининград», где властям на протяжении долгого времени не удавалось искоренить торговлю, сейчас «никого нет». «За две недели до того, как „грянул гром“ — так обзовем COVID-19, — эти торговцы с переменным успехом там появлялись. Но мы стали более радикально в отношении них совместно с полицией действовать», — отметили Чернышев.

Власти считают, что после окончания действия ограничительных мер в отношении предпринимателей и отмены режима самоизоляции в регионе торговцы санкционными товарами еще предпримут попытки вернуться на прежние места, в том числе и в ту самую арку у пешеходного перехода на Ленинском проспекте. «Зная этих наглых товарищей лично, я могу сказать, что они, конечно же, будут постоянно туда возвращаться, но и мы будем регулярно принимать все возможные доступные меры, для того, чтобы их оттуда выживать», — подчеркнул Чернышев.

По его словам, калининградцы, проживающие в близлежащих домах от арки поддерживают стремление чиновников искоренить торговлю в этом месте: «При их поддержке мы выявили гражданина, который регулярно им открывает шлагбаум для проезда техники и выпуска товаров под аркой. Он делал это за колбасу. Вот так вот человек подводил всех своих соседей, потому что то, что после себя оставляют эти торговцы — без слез не взглянешь».

Напомним, ранее власти Калининграда сообщили, что намереваются привлечь ФСБ и МВД к борьбе с незаконной торговлей на улицах города очками и санкционной продукцией из Польши. Евгений Чернышев также обещал изгнать торговцев из арки у гостиницы «Калининград» в мае.

