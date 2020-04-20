Доход одного из депутатов горсовета Калининграда за год вырос в 300 раз

Задекларированные доходы одного из депутатов горсовета Калининграда и его супруги в 2019 году выросли в сотни раз по сравнению с 2018 годом. Новые сведения о доходах депутатов города опубликованы на сайте горсовета.



Речь идет о депутате Сергее Максименкове от партии «Единая Россия». Как указано в его декларации, в прошлом году доход депутата составил 69,8 млн руб., а его супруги — 45,2 млн руб. В 2018 году их доходы равнялись 224 и 132 тыс. руб. соответственно. Согласно документу, в минувшем году супруги получили прибыль за счет инвестиционной деятельности в долевом строительстве.

Из имущества у Максименкова не значится ничего. У его супруги есть участок площадью 600 кв. м, блок-секция (214 кв. м), а также автомобили «Ниссан Тeana» и «Мерседес Бенц GLE 400».