Полмиллиарда на двоих: доходы депутатов-застройщиков горсовета выросли в 1,5 раза

В 2019 году доходы депутатов горсовета Калининграда Евгения Верхолаза и Валерия Макарова, имеющих бизнес в сфере строительства, выросли более чем в полтора раза относительно 2018 года. Они остаются самыми состоятельными депутатами муниципалитета. Новые сведение о доходах депутатов опубликованы на сайте горсовета.

Согласно декларации Верхолаза, в прошлом году его доход составил более 271 млн руб. (в 2018 — 160,7 млн руб.) У него также есть 6 земельных участков, дом (295 кв. м), гараж, 25 нежилых помещений, автомобиль «Мерседес Бенц S350 Bluetec», моторная лодка и прицеп.

Супруга Верхолаза заработала более 32 млн руб. Она задекларировала земельный участок, 2 квартиры, 4 нежилых помещения, автомобиль легковой «Ауди A8L» и микроавтобус «VOLKSWAGEN LT 35 TDI».

Доход Макарова в прошлом году составил 281,6 млн руб., что на 109 млн руб. больше, чем в 2018-м. У депутата в собственности: 2 дома (262 и 101 кв. м), квартира (184 кв. м), 2 нежилых помещения и 3 участка. Транспортных средств у Макарова нет.

Его супруга задекларировала доход в размере 1,9 млн руб., участок, 2 дома (418 и 60 кв. м) и 2 нежилых помещения. Официально в ее собственности также нет никакого транспорта.

Напомним, по итогам 2018 года крупнейшими калининградскими застройщиками по объемам ввода жилья стали, в том числе компания «Модуль-Стройград» Верхолаза и холдинг «Калининградстройинвест» Макарова. Вместе с подконтрольный областному правительству компанией «Фонд жилищного и социального строительства» они ввели 88 тыс. кв.м жилья.