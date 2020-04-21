В Советске задержали мужчину с 12 свёртками карфентанила

В Советске задержали мужчину с 12 свёртками карфентанила
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Советске полицейские задержали 44-летнего местного жителя за незаконное хранение наркотиков в крупном размере. Об этом «Новому Калининграду» рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Сотрудники ППС во время патрулирования маршрута заметили пешехода, который, увидев их, резко изменил скорость и направление движения. «Полицейские бросились в погоню за подозрительным мужчиной. Он попытался спрятаться в подъезде одного из домов, но был задержан», — рассказали в ведомстве.

Во время досмотра у местного жителя обнаружили прозрачный пакет, в котором находилось 12 свёртков с белым порошком. Экспертиза показала, что это карфентанил, общая масса изъятого наркотика составила 0,64 грамма.

В отношении мужчины возбудили дело по части 2 статьи 228 УК РФ — «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере». Жителю Советска грозит до десяти лет колонии. 

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