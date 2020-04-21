В мэрии Калининграда рассказали о сроках отключения отопления

В областном центре планируют отключить отопление, когда среднесуточная температура в течение пяти дней будет превышать восемь градусов. Об этом сообщается на странице администрации Калининграда в соцсети Facebook.



Как отметили в мэрии, пока погода в апреле не позволяет подписать соответствующее распоряжение. «Надеемся, всё же ещё даст [повод]», — говорится в публикации.

В администрации добавили, что с начала месяца было зафиксировано только шесть дней, когда среднесуточный показатель превышал восемь градусов: 6, 7, 8, 9, 12 и 13 апреля. Жителям также напоминают, что температура теплоносителя в батареях, как правило, регулируется на индивидуальном тепловом пункте, за который отвечает управляющая компания.