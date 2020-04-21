Зараженных коронавирусом калининградцев стали размещать в больнице скорой медицинской помощи и центральной городская клинической больнице. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.
«Вся инфекционная больница заполнена больными с коронавирусом. Больные уже в БСМП и ЦГКБ в специализированных отделениях», — написал чиновник, отвечая на соответствующий вопрос пользователя.
Напомним, официально в регионе зарегистрировано 144 случая заболевания. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.
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