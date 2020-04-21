Зараженных коронавирусом калининградцев стали размещать в больнице скорой медицинской помощи и центральной городская клинической больнице. Об этом в своем Instagram написал губернатор Антон Алиханов.

«Вся инфекционная больница заполнена больными с коронавирусом. Больные уже в БСМП и ЦГКБ в специализированных отделениях», — написал чиновник, отвечая на соответствующий вопрос пользователя.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, в инфекционной больнице продолжают лечиться и другие пациенты. В настоящее время с коронавирусом там 102 человека, они занимают 50% мест в медучреждении. В БСМП «долечиваются с повторными отрицательными тестами», а в ЦГКБ находятся больные с пневмонией и те, кто находится в тяжелом состоянии.

Напомним, официально в регионе зарегистрировано 144 случая заболевания. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.