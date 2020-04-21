Назван масштаб падения потребительского кредитования в Калининградской области

Назван масштаб падения потребительского кредитования в Калининградской области
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экономический кризис 2020 года

В марте 2020 года на территории Калининградской области было выдано 8,8 тыс. потребительских кредитов. Это на 20% меньше, чем в соответствующем периоде 2019 года. Такие данные «Новому Калининграду» предоставили а Национальном бюро кредитных историй.

Сокращение потребительского кредитования в Калининградской области опережает средние по РФ темпы (15%).

«На выдачу банками кредитов в марте текущего года оказали влияние распространение коронавирусной инфекции, а также экономическая ситуация в стране и мире. Что касается апреля, то мы прогнозируем значительное падение выдачи не только потребительских займов, но и других розничных кредитов», — отмечают в НБКИ.

Напомним, что президент Владимир Путин ввел нерабочие дни в конце марта, а затем они были продлены до 30 апреля.

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