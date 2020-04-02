Путин сделал нерабочими все дни до конца месяца

Все дни до 30 апреля в России также будут нерабочими в связи необходимостью ограничить социальные контакты из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент Владимир Путин во время обращения к населению в четверг, 2 апреля.

«Мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно. Подчеркну — с сохранением за работниками их заработной платы», — заявил Путин.

Он также отметил, что ситуация меняется и она разная «в разных регионах и даже их отдельных муниципалитетах». По его словам, регионы сами «исходя из объективной ситуации» будут принимать решение о том, какой режим вводить в соответствие с указом президента.

«Если обстановка позволит», период нерабочих дней может быть скорректирован «в сторону сокращения».



Ранее за продление вынужденных выходных высказалась глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Период инкубации для вируса — 14 дней. И период разрыва связи передачи тоже должен быть кратным 14 дням, но этого недостаточно, этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», — сказала Попова.