Мэрия выделяет 6,1 млн на реконструкцию части дороги на ул. Гайдара

Мэрия выделяет 6,1 млн на реконструкцию части дороги на ул. Гайдара
Виталий Невар / Новый Калининград

Администрация Калининграда готова потратить в 2020 году 6,1 млн руб. на реконструкцию дорожного участка на ул. Гайдара, прилегающего к Советскому проспекту. Извещение о поиске подрядчика 21 апреля опубликовано на сайте госзакупок.

Согласно проекту, речь идет об участке, расположенном у военной прокуратуры Балтфлота. Победитель торгов должен будет увеличить полосы движения с устройством переходно-скоростной полосы. Для этого нужно демонтировать бортовые камни, пешеходное ограждение перильного типа и существующее покрытие проезжей части съезда и тротуаров.

Проект также предусматривает «вынос двух светофоров на пересечении ул. Гайдара — ул. Советский проспект с целью организации безопасного проезда транспортных средств и пешеходных потоков».

Подрядчик должен быть определен 29 апреля. Работы планируется завершить в течение 24 дней после заключения контракта.

Напомним, сам проект реконструкции обошелся городскому бюджету в 880 тыс. руб.

Этот участок ул. Гайдара является частью дороги, строительство которой закончилось в июле 2014 года. Стоимость работ составила более 2 млрд рублей.

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