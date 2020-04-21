В мировом рейтинге свободы слова Россия оказалась между Гондурасом и Конго

В очередном ежегодном рейтинге свободы слова в разных странах мира, выпущенном международной правозащитной организацией «Репортеры без границ», Россия сохранила с прошлого года 149-е место, оказавшись между Гондурасом и Демократической Республикой Конго. Об этом сообщает «Коммерсант».

Первую тройку стран составили Норвегия, Финляндия и Дания. Германия оказалась на 11-м месте, Великобритания на 35-м, США — на 45-м. Белоруссия оказалась на 153-м месте, Украина — на 96-м.

Авторы рейтинга отмечают, что эпидемия коронавируса обострила проблемы, которые и без того стояли перед независимой журналистикой. По мере распространения коронавируса в разных странах журналисты подвергались давлению со стороны властей.

«Кризис систем государственного здравоохранения дает авторитарным режимам возможность применить так называемую шоковую доктрину — воспользоваться тем, что политическая система поставлена «на паузу», общественность шокирована и протесты даже не рассматриваются,— чтобы применять меры, которые были бы невозможны в обычное время«,— отмечает генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.