У берегов Польши в Балтийском море обнаружили огромное масляное пятно

У берегов Польши в Балтийском море обнаружили огромное масляное пятно
Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

В Балтийском море у берегов Польши обнаружили огромное масляное пятно. Речь может идти о разливе нефти. Об этом сообщает радиостанция Zet со ссылкой на спутниковые снимки Европейского агентства морской безопасности, пишет «Лента.Ру».

Уточняется, что маслянистое пятно длиной 34 километра и шириной 1,3 километра обнаружили в 36 километрах от города Ястарня. На место происшествия был направлен спасательный корабль Kapitan Point.

Специалисты взяли образцы вещества для исследования. Точное происхождение пятна и его источник пока не установлены. Если загрязнение подтвердится, корабль приступит к нейтрализации пятна, заявили в поисково-спасательной службе.

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