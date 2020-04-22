В Польше после открытия ресторанов хотят ввести новый санитарно-гигиенический режим

В Польше после открытия ресторанов хотят ввести новый санитарно-гигиенический режим
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Польши планируют ввести новый санитарно-гигиенический режим в ресторанах и барах после их открытия. Об этом в среду, 22 апреля, сообщает «Радио Польша» со ссылкой на премьер-министра страны Матеуша Моравецкого.

«К сожалению, в барах и ресторанах, в случае вернем возможность их посещения, будет обязывать новый санитарно-гигиенический режим: большие расстояния, маски, частая дезинфекция и т.д. Давайте привыкать к новой экономической реальности, потому что она будет с нами какое-то время. Поскорей бы создали вакцину. Но пока она не будет создана, коронавирус правит балом», — цитируют СМИ премьера.

При этом он уточнил, что дата открытия баров и ресторанов для клиентов пока что неизвестна. Пока гастрономические заведения могут работать только по принципу «еда с собой» или «доставка на дом».

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