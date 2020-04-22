Янтарному подарили портрет Канта из 5 километров ниток (фото)

Поселку Янтарный подарили портрет философа Иммануила Канта, выполненный из ниток. Об этом в среду, 22 апреля, в своем Facebook сообщил глава муниципалитета Алексей Заливатский.
Портрет Канта выполнила калининградка Юлия Стародворская, использовав 5 километров ниток. «Кстати, именно в этот весенний день, 296 лет назад, в семье ремесленника и домохозяйки родился Иммануил. Как известно, философ был знатный долгожитель (прожил 79 лет) и всю свою жизнь отлично самоизолировался в Кёнигсберге», — написал в социальной сети Зативатский.
Напомним, ранее Юлия Стародворская выполнила из ниток портрет императрицы Елизаветы Петровны для калининградского аэропорта «Храброво».
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