Янтарный комбинат направляет ФК «Балтика» 85 млн рублей как титульный спонсор

Янтарный комбинат направляет на спонсорскую помощь футбольного клуба «Балтика» 85 млн рублей. Соответствующее извещение в среду, 22 апреля, размещено на сайте Госзакупок.

Согласно документации, комбинат получает статус титульного спонсора «Балтики». Спонсорская помощь клубу будет оказываться полгода. До 31 мая предприятие перечислит команде 10 млн рублей, затем до 31 октября каждый месяц будет перечислять по 15 млн.

Спонсор получает право на размещение своего логотипа на футболках игроков, позиционирование себя как титульного спонсора в пиар-акциях команды, размещение рекламных роликов во время матчей, а также логотипа в рекламной продукции команды.

Кроме того, Янтарный комбинат получает один скайбокс на 10 человек и 400 билетов (10 билетов категории VIP, 100 билетов 1-ой категории, 200 билетов 2-ой категории, 90 билетов 3-ей категории), на домашние матчи футбольного клуба.

Напомним, ранее Янтарный комбинат уже оформлял спонсорскую помощь «Балтике» через госзакупки несколько раз.