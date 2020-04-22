Прокуратура требует устранить допущенные при ремонте полесской трассы нарушения

Прокуратура выявила нарушения при ремонте трассы Калининград-Полесск. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.



Трасса ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Генподрядчиком работ является компания «ДСП», в качестве субподрядчика выступало ООО «Тильзит Экология».

Субподрядчик должен был свалить 181 придорожное дерево, работы должны были осуществляться с корня, а пни — отфрезерованы до отметок поверхности земли. Эти работы должны были быть завершены до 15 марта этого года, но этого не произошло.

«В нарушение требований закона на дороге не обеспечено безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов, при производстве работ по вырубке деревьев, в придорожной полосе и полосе отвода дороги произведено складирование порубочных остатков деревьев, веток и т.д», — говорится в сообщении прокуратуры.



Руководителям ЗАО «ДСП» и ООО «Тильзит Экология» внесены представления об устранении нарушений. В отношении гендиректора ЗАО «ДСП», депутата горсовета Калининграда Сергея Григоренко вынесено постановление о возбуждении производства об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.34 КоАП РФ.