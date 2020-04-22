На экс-главу администрации Краснознаменска завели уголовное дело

Против экс-главы администрации Краснознаменского ГО возбудили уголовное дело, чиновника подозревают в махинациях с муниципальным жильем. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2014 году в собственность физлица была отчуждена муниципальная квартира в Краснознаменске. «Были нарушены законные интересы муниципального образования, причинен ущерб. Более того, нарушены права и законные интересы граждан из категории лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которые могли претендовать на указанное жилое помещение», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам прокурорской проверки Советский межрайонный следственный отдел регионального СК возбудил против экс-главы местной администрации уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Ведется предварительное расследование.