На экс-главу администрации Краснознаменска завели уголовное дело

На экс-главу администрации Краснознаменска завели уголовное дело
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Чиновники

Против экс-главы администрации Краснознаменского ГО возбудили уголовное дело, чиновника подозревают в махинациях с муниципальным жильем. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 22 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

В 2014 году в собственность физлица была отчуждена муниципальная квартира в Краснознаменске. «Были нарушены законные интересы муниципального образования, причинен ущерб. Более того, нарушены права и законные интересы граждан из категории лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которые могли претендовать на указанное жилое помещение», — говорится в сообщении ведомства.

По результатам прокурорской проверки Советский межрайонный следственный отдел регионального СК возбудил против экс-главы местной администрации уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). Ведется предварительное расследование.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter