СК об обвинении врача ДОБ: школьницу недообследовали, поставили ей неверный диагноз

Нейрохирурга Петр Литвиненко из-за смерти школьницы обвиняют в оказании некачественных медицинских услуг и подделке медицинской документации. Свою вину врач не признает. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.



Как полагает следствие, обвиняемый во время лечение 15-летней пациентки «не в полном объеме провел ее обследование» и не учел предпосылки, указывающие на заболевание сердечно-сосудистой системы. «В результате, девочке был поставлен неправильный диагноз, связанный с психическим расстройством», — уточняют в ведомстве.

21 февраля 2019 года, по версии следователей, Литвиненко «единолично оформил документы» на выписку пациентки из больницы, подделав в выписном эпикризе подпись заведующего отделением. Таким образом медик организовал перевод несовершеннолетней в тяжелом состоянии, в психиатрическое лечебное учреждение, не имеющее детской реанимации.

«Следствием по уголовному делу выполнен значительный объем следственных действий, проведен ряд судебных экспертиз, включая комплексную судебно-медицинскую экспертизу качества оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, Петр Литвиненко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права в целях его использования).