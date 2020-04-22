В Калининграде нейрохирурга ДОБ будут судить после смерти школьницы в психбольнице

В Калининграде нейрохирурга ДОБ будут судить после смерти школьницы в психбольнице
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: СК об обвинении врача ДОБ: школьницу недообследовали, поставили ей неверный диагноз
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В Калининграде врача-нейрохирурга Детской областной больницы будут судить после смерти школьницы. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено, материалы будут направлены в Центральный районный суд.

Заведющему нейрохирургическим отделением ДОБ Петру Литвиненко инкриминируют преступления, предусмотренные п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека) и ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

По версии следствия, в феврале 2019 года в медучреждение из Гусевской центральной районной больницы доставили 15-летнюю пациентку. Впоследствии нейрохирург преждевременно выписал девочку и дал рекомендацию госпитализировать её в психиатрическую больницу Калининградской области № 1.

Когда школьницу перевели в другое медучреждение, её состояние значительно ухудшилось. «Она пришла в бессознательное состояние, после чего, несмотря на произведённые реанимационные мероприятия, умерла», — рассказали в надзорном ведомстве.

Как установили эксперты, смерть девочки наступила из-за ненадлежащего оказания помощи врачом-нейрохирургом. 

«Кроме того, следствием установлено, что врач подделал подпись заведующего отделением, подписав за него эпикриз, что позволило ему осуществить выписку и направление девочки для дальнейшего лечения в психиатрической больнице», — говорится в релизе. 

В Калининграде умерла 15-летняя девочка. В работе врачей нашли много нарушений

Ранее стало известно, что Петру Литвиненко следствие предъявило обвинение по одной статье УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека». Данной статьей предусмотрено наказание в виде штрафа (от 100 тыс. до 500 тыс. руб., или в размере зарплаты осужденного за период от года до трех лет), либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до шести лет и вышеуказанного штрафа.  

В феврале 2020 года Литвиненко ушёл на больничный. Как сообщали источники «Нового Калининграда», он проходил лечение в БСМП. Из-за нахождения в стационаре и диагноза медик не мог присутствовать на допросах и участвовать в других следственных действиях.


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