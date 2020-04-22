Цифровые пропуска вводят в первых двух десятках регионов РФ

Цифровые пропуска вводят в первых двух десятках регионов РФ
Виталий Невар / Новый Калининград
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Минкомсвязи России получило заявки от 21 субъекта Российской Федерации на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства в среду, 22 апреля.

Федеральная платформа предусматривает для работодателей возможность подачи через личный кабинет юрлица на портале госуслуг списков сотрудников для получения постоянных цифровых пропусков. После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты.

Все, кто зарегистрирован на портале госуслуг, для получения разовых пропусков могут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги.Стопкороновирус». «В приложении можно выбрать причину выхода, указать конечное место назначения, выбрав его на карте, привязать транспортное средство, а затем получить цифровой пропуск, который действует определенное время. Для проверки пропусков используется специализированное мобильное приложение. Важно, что цифровой пропуск действителен только при предъявлении документа, удостоверяющего личность», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Московской области с 13 апреля 2020 года оформлено более 900 тыс. постоянных цифровых пропусков, оформлямых на платформе Минкомсвязи, ежедневно выдается около 400 тыс. разовых пропусков.

В рамках первой очереди внедрения к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа — Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

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